مزياني :”كُنا رجالا في الملعب وأسعدنا جمهورنا”

عبّر الدولي الجزائري، الطيب مزياني عن سعادته الكبير بالفوز المهم الذي حققه رفقة ناديه، الترجي الرياضي أمام غريمه، النادي الإفريقي.

وصرّح قائلا :”لقد كنت على علم بحجم الضغط الذي يكون مُحيطا بالداربي، وعملت على تقديم أفضل ما لدي لتحقيق الإنتصار”.

وأضاف :”لقد كُنا رجالا على أرضية الميدان، خاصة بعد اللغط الكبير الذي حدث بخصوص تواجد أنصارنا من عدمه في المُدرجات”.

وختم اللاعب الأسبق لـ”لوهافر” :”النقاط الثلاث المُحصل عليها ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا، وسترفع معنوياتنا إستعدادا لقادم التحديات التي تنتظرنا”.