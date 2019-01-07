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مزياني :”كُنا رجالا في الملعب وأسعدنا جمهورنا”

الرياضة
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مزياني :”كُنا رجالا في الملعب وأسعدنا جمهورنا”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، الطيب مزياني عن سعادته الكبير بالفوز المهم الذي حققه رفقة ناديه، الترجي الرياضي أمام غريمه، النادي الإفريقي.

وصرّح قائلا :”لقد كنت على علم بحجم الضغط الذي يكون مُحيطا بالداربي، وعملت على تقديم أفضل ما لدي لتحقيق الإنتصار”.

وأضاف :”لقد كُنا رجالا على أرضية الميدان، خاصة بعد اللغط الكبير الذي حدث بخصوص تواجد أنصارنا من عدمه في المُدرجات”.

وختم اللاعب الأسبق لـ”لوهافر” :”النقاط الثلاث المُحصل عليها ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا، وسترفع معنوياتنا إستعدادا لقادم التحديات التي تنتظرنا”.


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