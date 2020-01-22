مزياني: “لا أفكر أبدا في العودة للجزائر”

كشف الدولي الجزائري، طيب مزياني، لاعب الترجي الرياضي التونسي، عدم تفكيره في الرجوع للبطولة الوطنية، مؤكدا عزمه على العودة لأوروبا.

وصرح طيب مزياني، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “خضت تجربة مفيدة مع الترجي التونسي، أين توجت بعدة ألقاب، والآن حان الوقت لخوض تجربة جديدة”.

وأَضاف: “قررت الرحيل لفريق يمنحني فرصة اللعب أكثر، وصراحة في الوقت الحالي، لا أفكر أبدا في العودة للبطولة الوطنية، ولا أملك عروضا من الجزائر، أفضل العودة مرة أخرى للبطولة الأوروبية”.

وعن وجهته المقبلة، كشف مزياني: “لدي عدة عروض من فرنسا، على غرار لانس ولوريون، إضافة لنادي أستوريل البرتغالي”.

وختم طيب مزياني: “في الوقت الحالي كل شيء مبهم، لا أعلم إن كنت سأغادر في الميركاتو الشتوي الجاري، أو في نهاية الموسم”.

يذكر أن طيب مزياني، سبق له خوض تجربة إحترافية في أوروبا، بألوان نادي لوهافر الفرنسي.