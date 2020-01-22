مزياني: “لهذا السبب يختار اللاعبون الجزائريون الوجهة التونسية”

كشف الطيب مزياني، سر تعاقد نادي الترجي التونسي، مع عديد اللاعبين المحليين مؤخرا، وسبب تفضيل اللااعبين الجزائريين للبطولة التونسية.

وصرح طيب مزياني، في هذا الخصوص: “السر في تعاقد الترجي مؤخرا مع عدة لاعبين جزائريين، هو امتلاكهم للموهبة، والجدية في العمل”.

وأضاف: “بالإضافة لذلك سعر لاعبينا في سوق التحويلات ليس مرتفعا، مقارنة ببقية لاعبي الدوريات الأجنبية”.

وبخصوص تفضيل اللاعب الجزائري للوجة التونسية، أوضح مزياني: “نسق المباريات أعلى وأقوى في تونس، بالإضافة إلى أن الملاعب مزودة بعشب طبيعي”.

وتابع خريج مدرسة بارادو: “اللعبفي البطولة التونسية، يمنح فرص أكبر للاعبين الموهوبين، للإحتراف في أوروبا، أو في دول الخليج مقارنة بالبطولة الجزائرية”.