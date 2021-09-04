مزياني: “محرز فخر العرب وهو قدوة بالنسبة لي”

تحدث الطيب مزياني، لاعب النجم الساحلي التونسي، عن قائد المنتخب الوطني، ونجم مانشستر سيتي رياض محرز معتبرا هذا الأخير قدوة بالنسبة له.

وقال مزياني، في هذا الخصوص: “ما يفعله رياض محرز، هو فخر بالنسبة لي، ولكل الجزائريين، والعرب جميعا”.

وأضاف اللاعب السابق لاتحاد العاصمة: “محرز قدوة بالنسبة لي، وأتمنى أن أصل إلى مستواه يوما ما”.

ومن جهة أخرى، أبدى الطيب مزياني، أمله في الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني مستقبلا، مؤكدا سعيه للعمل بجد من أجل لفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي.