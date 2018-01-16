مزياني: ” منعت من السفر إلى فرنسا بسبب نهاية صلاحية “الفيزا””

أوضح اللاعب الجزائري لفريق لوهافر الفرنسي سبب غيابه عن ناديه الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية منذ تاريخ 13 جانفي الجاري.

وقال مزياني في تصريح للنهار أون لاين:

“تم إحتجازي في مطار الجزائر، حيث لم يسمحو لي العودة إلى فرنسا ببطاقة طلب الحصول على ورقة الإقامة”.

وأضاف: ” قالو لي أنه لا يحق لي السفر بهذا الوصل، وأنه يتوجب علي الحصول على بطاقة الإقامة أو تجديد التأشيرة “

“لذلك قدمت ملف لتجديد التأشيرة وأنا أنتظر الرد على طلبي، وأنا في إتصال مع مدربي الفريق وحتى مع جميع أعضاء الإدارة ولا يوجد أي مشكل”

وأطلق الصحفي الفرنسي “بينوا ونكيل” المختص في أخبار نادي لوهافر الفرنسي حملة بحث في فائدة اللاعب الجزائري “طيب مزياني”

ونشر الصحفي الفرنسي تغريدة على حسابه الرسمي بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” يؤكد فيها إختلاف مزياني منذ ثلاثة أيام.

وغاب اللاعب السابق لفريق بارادو عن صفوف فريقه “لوهافر” منذ تاريخ 13 جانفي الجاري بسبب إحتجازه من طرف الجمارك.