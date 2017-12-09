مزياني مُهدد بالطرد من لوهافر

أصبح الدولي الجزائري، طيب مزياني مُهددا بالتسريح من “لوهافر” لعدم تأقلمه مع الأجواء الفرنسية، وفشله في فرض نفسه لحد الساعة.

وأشارت آخر الأصداء، أن خريج مدرسة بارادو، غير مرغوب فيه داخل فريقه بسبب مُستواه الموصوف بالضعيف خاصة من الناحية التكتيكية.

يُشار الى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، لم يُشارك تماما مع التشكيلة المُحترفة “الهاك” منذ بداية الموسم الجاري.

ونلفت النظر بأن مزياني لم يُوفق حتى مع “الرديف” الذي ينشط في القسم الرابع، بلعبه 5 مُباريات وتسجيله لهدف يتيم.

وأكدت بعض المصادر، بأن رئيس بارادو، حسان زطشي تلقى اتصالا من نظرائه الفرنسيين لإنهاء إعارة مزياني بداية من جانفي 2018.