مزياني: “هكذا تمكنت من تحقيق أمنيتي في السعودية”
تحدث اللاعب الجزائري الطيب مزياني، عن كيفية تمكنه من تحقيق حلمه في آداء مناسك العمرة، واصفا المشاعر التي راودته.
وكشف مزياني، في حوار نقله موقع “دوري روشن السعودي”: “منذ أن كنت في الجزائر، كنت أتمنى آداء مناسك العمرة والحج”.
كما أضاف: “بعد اتفاقي مع نادي أبهى، والتحاقي بالسعودية، أول ما فكرت به هو آداء العمرة في أقرب وقت، وقمت بذلك في ثاني بوم لي بالسعودية”.
وأردف: “كانت لي الفرصة في آداء العمرة للمرة الثانية مع زوجتي وأولادي، ثم مرة ثالثة مع والدتي، وأبي”.
وتابع الطيب مزياني: “كنت كتشوقا لرؤية الكعبة عن قرب، ولا أستطيع وصف شعوري لحظة دخول الحرم، من رأى الكعبة بفهم ما أقصد، واتمنى لكل مسلم أن يزورها”.
“كنت أتمنى أداء العمرة منذ أن كنت في الجزائر” 🕋
لاعب نادي أبها الطيب مزياني حقق حلمه بزيارة الحرم ❤️#أذن_بالناس | @HajMinistry pic.twitter.com/M11oXfCwzZ
— دوري روشن السعودي (@SPL) June 30, 2023