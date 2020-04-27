مزياني ونعيجي يقتربان من إتحاد العاصمة

بدأت إدارة “إتحاد العاصمة” تحت قيادة المالك الجديد للنادي شركة “سيربورت” في التحضير للموسم المقبل وذلك بانتداب لاعبين مميزين.

وإلى حين الإمضاء الرسمي لعنتر يحيى كمدير رياضي، فإن نادي إتحاد العاصمة يريد التعاقد مع لاعب الترجي “طيب مزياني”.

ولن تكون الأمور معقدة بنسبة كثيرة، خاصة أن “مزياني” لم يلعب كثيرا مع الترجي ويريد بعث مشواره من جديد.

من جهة أخرى، ستكون الكلمة الأخيرة لـ “زكرياء نعيجي” الفاصلة في كل العروض التي وصلته، كما أن إدارة “إتحاد العاصمة” تحركت هي الأخرى لضم هداف البطولة الموسم الماضي.