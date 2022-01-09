مزياني يدخل قبضة حديدية مع التوانسة
دخل الدولي الجزائري، الطيب مزياني في صراع مباشر مع إدارة نادي النجم الساحلي التونسي. بسبب عدم نيله لمُستحقاته المالية مُنذ أشهر.
وأكد موقع “فوت 24” التونسي، بأن الجناح الطائر قرر الدخول في قبضة حديدية مع إدارته. بسبب تعاملها معه بطريقة غير محترمة خلال الفترة الماضية.
كما قرر مسيروا “ليتوال”، بيع عقد نجمهم لنادي أبها السعودي، دون إستشارته في القضية. وهو ما إعتبره اللاعب تقليلا من قيمته حسب ذات المصدر.
يذكر بأن أسهم خريج مدرسة نادي بارادو، مرتفعة أكثر من أي وقت مضى بعد تألقه اللافت خلال كأس العرب الأخيرة.
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بالفيديو.. الكاميرونيون يبدون مساندتهم للمنتخب الجزائري في “الكان”
ويجري لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصة تدريبية بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي.
و ستجرى اليوم أوّل حصة تدريبية لأشبال بلماضي بملحق ملعب “جابوما” الذي سيلعب به اللقاء المرتقب. بعد غد أمام منتخب سيراليون في إفتتاح مباريات “محاربي الصحراء”.
كما كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن مهندس التتويج بـ”كان” مصر سيكون على موعد اليوم مع معاينة لاعبي منتخب سيراليون. عن طريق “جلسة فيديو”. وهو الأمر الذي سيدخل القائد رياض محرز وزملائه في اجواء المباراة ولو بشكل نظري.
يذكر. أن الفاف أعلنت عن برنامج اليوم. عندما أكّدت أن اللقاء جرى بين مسؤولي الكاف و اللاعبون والجهاز الفني صباح اليوم على الـ 10:00 سا. فيما إلتقى أعضاء الطبي والإداري والإعلامي فيما بينهم على الـ 11:00 سا.
واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها اليوم الأحد.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.