مزياني يدخل قبضة حديدية مع التوانسة

دخل الدولي الجزائري، الطيب مزياني في صراع مباشر مع إدارة نادي النجم الساحلي التونسي. بسبب عدم نيله لمُستحقاته المالية مُنذ أشهر.

وأكد موقع “فوت 24” التونسي، بأن الجناح الطائر قرر الدخول في قبضة حديدية مع إدارته. بسبب تعاملها معه بطريقة غير محترمة خلال الفترة الماضية.

كما قرر مسيروا “ليتوال”، بيع عقد نجمهم لنادي أبها السعودي، دون إستشارته في القضية. وهو ما إعتبره اللاعب تقليلا من قيمته حسب ذات المصدر.

يذكر بأن أسهم خريج مدرسة نادي بارادو، مرتفعة أكثر من أي وقت مضى بعد تألقه اللافت خلال كأس العرب الأخيرة.

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