مزياني يردّ على إمكانية غيابه عن مباراة النهائي أمام تونس

كشف مهاجم المنتخب الوطني الطيب مزياني عن إمكانية مشاركته في النهائي أمام منتخب تونس من عدمها السبت المقبل بنهائي كأس العرب.

و عن الإصابة التي تلقاها مزياني أمام منتخب قطر أمس. قال “قبل كل شيء، المقابلة كانت سهلة عكس المباريات الماضية وسيطرنا على أشواطها”.

كما أضاف مهاجم الترجي التونسي “الوتيرة العالية والفترة القصيرة بين مباراة وأخرى”. “هي التي تسبّبت في معاناتي بعض الشيء على مستوى الأرجل”. “في بعض الأحيان أشعر بالألام “ألام متقطعة”، لهذا سأعمل ما في وسعي لتفادي المضاعفة”.

كما، أبدى مزياني رأيه بخصوص قرار الحكم الرئيسي الذي أضاف عدد غير معقول من الدقائق الإضافية، وختم “لم أفهم لماذا قرر الحكم زيادة الوقت بالكم الهائل، ما فهمتش علاش وكيفاش”.

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كما احتفلت عناصر المنتخب الوطني الجزائري بطريقتها الخاصة بعد تجاوز قطر و وصولها لنهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

و مباشرة بعد صافرة الحكم النهائية بفوز الخضر بهدفين لهدف وحيد توجه زملاء يوسف بلايلي نحو المدرجات الخاصة بأنصارهم.

حيث حمل أحد اللاعبين علم فلسطين للتعبير عن مساندة الجزائر للقضية الفلسطينية مثلما يحدث دائما. و جرت مواجهة الدور نصف النهائي بملعب الثمامة ليضرب الخضر موعدا في النهائي للمنتخب التونسي.

كما قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق أمسية الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

و سجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة. قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7

و تمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي. و يضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.

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