مزياني يسجّل أول اهدافه مع الخضر

تمكّن المهاجم الطيب مزياني من تحقيق الهدف المرجو منه، بعد إشراكه في الشوط الثاني من قبل المدرب مجيد بوقرة.

وقدّم مزياني مباراة جيّدة وفي القمة، حيث صنع عدد من الفرص منذ دخوله في الشوط الثاني إلى أرضية الميدان في مكان العربي هلال سوداني.

ولم يؤكد سوداني على الإمكانيات، بحكم عدد من الأسباب حيث ظهر ثقيلا نوعا ما، وهو الأمر الذي أجبره على الخروج ودخول اللاعب السابق لفريق أتليليتك بارادو.

يذكر، أن اللقاء إنتهى بتسجيل هدفين من قبل كل من براهيمي عن طريق ضربة جزاء، إلى جانب الطيب مزياني في الشوط الثاني. كما عرفت المباراة طرد متوسط الميدان ميريزيق.