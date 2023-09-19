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الرياضة

مزياني يعود للبطولة التونسية

بقلم فيصل زيان بوزيان
مزياني يعود للبطولة التونسية
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كشفت تقارير إعلامية تونسية، أمس الإثنين، عن عودة اللاعب الدولي الجزائري الطيب مزياني للعب في البطولة التونسية من جديد.

وحسب مانقله موقع “نسمة سبور” التونسي، فإن نادي الإفريقي تعاقد مع اللاعب الجزائري مزياني قادما من نادي أبها السعودي بعقد مدته سنتين.

وأوضح المصدر، أن اللاعب مزياني سيكون مؤهلا مع ناديه الجديد، بداية من الجولة الرابعة التونسية يوم الخميس، بعد رفع عقوبة منع الإنتدابات عن النادي الإفريقي.

يجدر الإشارة، سيخوض للاعب مزياني ثالث تجربة في البطولة التونسية، بعد أن سبق له حمل قميص ناديا الترجي والنجم الساحلي.

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