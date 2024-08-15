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الرياضة

مزياني يمنح موافقته النهائية لحمل قميص مولودية الجزائر

بقلم عزيز طالبي
مزياني يمنح موافقته النهائية لحمل قميص مولودية الجزائر
مزياني
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منح اللاعب طيب مزياني موافقته النهائية لفريق مولودية الجزائر، لحمل قميص النادي بداية من الموسم القادم قادما من النادي الإفريقي التونسي.

وكشف مصدر مقرب، من بيت فريق مولودية الجزائر أن الطيب مزياني منح موافقته للعب للفريق العاصمي لموسمين، كما أنه متواجد في الجزائر العاصمة، في انتظار الكشف عن قيمة العقد.

و من المنتظر، أن تكشف إدارة الفريق برئاسة حاج حكيم محمد رجم، عن الصفقة بشكل رسمي، و تقدمه لوسائل الإعلام الجزائرية.

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