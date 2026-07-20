مزياني ينتقل لخوض تجربة جديدة في الدوري البحريني

حسم اللعب الجزائري طيب ميزاني، وجهته الجديد، في الميركاتو الصيفي الجاري، أين اختار خوض تجربة في الدوري البحريني.

ورسّم طيب مزياني، انتقاله إلى نادي الرفاع البحريني، بعد اتفاقه على جميع تفاصيل العقد الذي ريبطه بناديه الجديد.

كما نشرت إدارة نادي الرفاع، صورة لمهاجمها الجزائري، بقميص النادي، مرحبة بالتحاقه بتعداد الفريق.

وبهذا سيخوض طيب مزياني، تجربة جديدة في مشواره الكروي، في الدوري البحريني، بألوان نادي الرفاع.