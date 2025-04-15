مزيان: أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، الاثنين، وفدا عن المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، برئاسة السيد سليمان عبدوش، رئيس المنظمة.

وحسب بيان للوزارة، أشاد وزير الاتصال بدور المنظمة، مؤكدا أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمامها للاستماع والتعاون. بما يخدم قطاع الإعلام الوطني.

وخلال هذا اللقاء “قدمت المنظمة عرضا مفصلا حول مسار تأسيسها ونشاطاتها، بالإضافة إلى برنامجها السنوي. الذي يتضمن عديد التظاهرات والمبادرات المهنية والتكوينية التي تهدف إلى الارتقاء بالممارسة الإعلامية في الجزائر”، حسب البيان.

وأضاف المصدر، أن المنظمة طرحت أمام الوزير الوضعية الراهنة لقطاع الإعلام، في شقيه العمومي والخاص. مركزة على الانشغالات المهنية والاجتماعية للصحفيين، وكذا التجاوزات والإختلالات التي يعرفها القطاع.

كما ثمنت المنظمة إلمام الوزير العميق بهذه التحديات، وتفاعله الإيجابي مع مختلف الانشغالات المطروحة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية إشراك المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين في مسار إصلاح القطاع. معلنا عن”أربع لقاءات جهوية تجمع الأسرة الإعلامية داعيا المنظمة ومكاتبها الولائية والمنخرطين للمشاركة بتقديم رؤيتهم ومقترحاتهم بشكل مفصل، حسب نفس المصدر.

وإذ تثمن المنظمة هذه المبادرة، فإنها تؤكد أنها كانت وما تزال وستبقى صوت الصحفيين المحترفين والمهنيين النزهاء، وستواصل نضالها من أجل إعلام وطني حر، مسؤول ومحترف، يدافع عن الوطن ويصون كرامة الصحفيين في إطار قوانين الجمهورية وفقا للبيان نفسه.

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