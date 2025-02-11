مزيان: أزيد من 9 آلاف صحفي في العالم يعملون على تشويه صورة الجزائر 

كشف وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم، عن وجود أكثر من 9 آلاف صحفي عبر العالم يعملون على تشويه صورة الجزائر.

وفي مداخلة له تحت عنوان “الإعلام التنموي، أداة مساعدة لإنجاح التنمية بكل أبعادها”، خلال ندوة احتضنتها كلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر3، دعا مزيان مؤسسات التلفزيون ووكالة الأنباء الجزائرية وقناة الجزائر الدولية لتكون في مستوى التحديات وتأخذ مكانتها في الساحة الإعلامية.

كما أكد مزيان أن الإعلام “ينبغي أن يكون في مستوى الرهان لمرافقة جهود الدولة القائمة على خدمة المواطن ونشر الطمأنينة”.

وبالمناسبة، كشف مزيان أنه سيتم دعم القطاع من خلال آلية التكوين لِمَا لها من “قيمة في ترقية الفرد والمؤسسة”. مشيرا إلى إطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين تخص فضاء الاستثمار بغية “تزويدهم بالرصيد الكافي لفهم مختلف الإجراءات التنظيمية المعتمدة في هذا المجال”.

كما تطرق الوزير أيضا إلى إطلاق منصة “بوابة الإعلام الجزائري” التي ستسمح بالولوج الى “مختلف المؤسسات الاعلامية والرسمية”، ما يتيح -مثلما قال- تقديم “إضافة في العملية الاتصالية”.

وفي السياق ذاته، تطرق الوزير إلى أهمية التخصص في مجال الإعلام من أجل “تحري مزيد من الدقة التي تمكن من الانتقال من المجهول إلى المعلوم”. مبرزا أن التكوين سيكون “آلية أساسية في هذه السيرورة”.