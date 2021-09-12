مزيان: “أطمح لبعث مشواري من جديد واستعادة مكانتي في المنتخب”

أبدى اللاعب عبد الرحمان مزيان سعادته بعودته إلى فريق اتحاد العاصمة، بعد التجربة الاحترافية التي خاضها خارج الوطن.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد العاصمة، تصريحات مزيان، أين قال: “بعد موسمين لي خارج الوطن، عدة مجددا إلى بيتي”.

وأضاف اللاعب السابق للرجاء البيضاوي المغربي: “أطمح لبعث مشواري من جديد، واستعادة مكانتي في المنتخب الوطني”.

وأرفقت إدارة اتحاد العاصمة، تصريحات مستقدمها الجديد عبد الرحمان مزيان، بصورة لهذا الأخير بقميص النادي.