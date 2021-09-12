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الرياضة

مزيان: “أطمح لبعث مشواري من جديد واستعادة مكانتي في المنتخب”

بقلم كريم.تيغرمت
مزيان: “أطمح لبعث مشواري من جديد واستعادة مكانتي في المنتخب”
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أبدى اللاعب عبد الرحمان مزيان سعادته بعودته إلى فريق اتحاد العاصمة، بعد التجربة الاحترافية التي خاضها خارج الوطن.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد العاصمة، تصريحات مزيان، أين قال: “بعد موسمين لي خارج الوطن، عدة مجددا إلى بيتي”.

وأضاف اللاعب السابق للرجاء البيضاوي المغربي: “أطمح لبعث مشواري من جديد، واستعادة مكانتي في المنتخب الوطني”.

وأرفقت إدارة اتحاد العاصمة، تصريحات مستقدمها الجديد عبد الرحمان مزيان، بصورة لهذا الأخير بقميص النادي.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=984928
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