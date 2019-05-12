مزيان: “إتحاد العاصمة يستحق اللقب.. تحب ولا تكره”

الرياضة
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مزيان: “إتحاد العاصمة يستحق اللقب.. تحب ولا تكره”
بقلم أمير بهلول

أكد عبد الرحمان مزيان نجم إتحاد العاصمة أن فريقه يستحق التتويج بلقب البطولة الوطنية بعد أن خطى خطوة كبيرة بالفوز على أولمبي المدية.

حيث عمق نادي “سوسطارة” الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين الملاحق نادي “بارادو” و6 نقاط عن “شبيبة القبائل” قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

وقال مزيان صاحب الهدف الثالث لفريقه أمس السبت في تصريح للنهار: “الحمد الله على الفوز ونشكر الأنصار الذين ساندونا بقوة”.

وأضاف: “أتمنى عدم سقوط فريق أولمبي المدية، لا تزال لديه المباريات وان شاء الله الفريق لن ينزل للدرجة الثانية”.

وختم كلامه: “كان يجب علينا تحقيق الفوز من أجل الفوز بلقب البطولة لأننا نستحق التتويج بها.. تحب ولا تكره”.


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