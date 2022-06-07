مزيان: “إفريقيا أصبحت لا تعترف بالمنتخبات الصغيرة والكبيرة”

أكد مهاجم المنتخب المحلي عبد الرحمان مزيان أن مباراة النيجر يوم أمس كانت صعبة. رغم افوز بنتيجة هدف مقابل صفر من إمضاءه.

وقال مزيان في تصريح له عقب المباراة “المباراة كانت صعبة نوعا ما. ضيعنا عدد من الفرص. ونحن لاعبين جدد في الوقت الراهن. السبب الذي كان وراء غياب بعض النجاعة”.

وأضاف “حققنا فوزا مهما هذا الأهم والهدف الذي كان مسطّرا من قبل”.

كما أردف مزيان ان الناخب الوطني مجيد بوقرة لاحظ ل صغيرة و كبيرة “المدرب تابع المباراة طبعا و لا يزال يلاحظ. و أؤكد ان افريقيا أصبحت لا تعترف بالصغير ولا بالكبير”.

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