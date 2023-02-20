مزيان: “الحديث عن التتويج بكأس الكاف سابق لأوانه حاليا”

اعتبر لاعب اتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان، بان الحديث عن تتويج فريقه بكأس الكاف سابق لأوانه حاليا، رغم طموحهم في الذهاب لأبعد حد من هذه المنافسة.

وصرح مزيان، لتلفزيون “النهار”: “تنقلنا إلى ليبيا من أجل حصد النقاط الثلاثة، لكن ضيعنا الفوز بالمباراة، لكن عودتنا في النتيجة كان أمر ايجابي”.

كما أضاف: “الحديث عن التتويج بكأس الكاف، سابق لأوانه حاليا، علينا الانتظار إلى غاية نهاية مرحلة المجموعات”.

وتابع عبد الرجمان مزيان: “هدف اتحاد العاصمكة في منافسة كأس الكاف لهذا المومس هو الذهاب إلى أبعد حد”.