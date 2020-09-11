مزيان: “الحمد لله على التتويج والترجي فريق عالمي”

الرياضة
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مزيان: “الحمد لله على التتويج والترجي فريق عالمي”
بقلم أمير بهلول

أبدى “عبد الرحمان مزيان”، نجم الترجي التونسي، سعادته الكبيرة بالفوز بلقب البطولة مع فريقه في أول تجربة له في الدوري التونسي.

وقال “مزيان” في تصريحات صحفية: “الحمد لله على هذا التتويج، أي لاعب ينضم للترجي يفوز بالألقاب”.

وأضاف: “البطولة رقم 30 للترجي، وهو ما يؤكد أنه فريق عالمي، وليس هناك اختلاف كبير بين الجزائر وتونس”.

وتابع: “الحمد لله الأجواء رائعة داخل الفريق، لكني غير راض عن مردودي مع الفريق وسأكون في أفضل مستواي في قادم المواعيد، فكما يعلم الجميع أنني عائد من إصابة”.

وختم كلامه: “أوجه كلمة لجماهير الترجي وأطالبهم بدعم هذه التشكيلة الجديدة من اللاعبين، فسنقدم كل ما لدينا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة”.


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