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الرياضة

مزيان: ” الفوز على أوغندا جاء عن جدارة واستحقاق”

بقلم محمد لمين صحراوي
مزيان: ” الفوز على أوغندا جاء عن جدارة واستحقاق”
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أكد مهاجم المنتخب المحلي، عبد الرحمن مزيان، أن الفوز المحقق أمس الاثنين، أمام منتخب أوغندا، جاء عن جدارة واستحقاق.

ودشّن أشبال مجيد بوقرة، مشواره في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. بانتصار كبير على البلد المضيف بنتيجة 3-0، ليؤكدوا نواياهم مبكرا.

وقال مزيان، الذي سجل هدفا من الثلاثية، واختير رجلا للمباراة: “الفوز جاء عن جدارة واستحقاق، ونشكر البلد المضيف أوغندا على حسن الاستقبال والضيافة”.

وواصل لاعب شباب بلوزداد. في الندوة الصحفية التي نشطت عقب اللقاء: “المباراة كانت قوية للغاية، بدليل أنني فقد أحد أسناني”.

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