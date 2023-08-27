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الرياضة

مزيان ايغيل “أنا الرجل المناسب لتولي رئاسة الفاف”

بقلم عزيز طالبي
مزيان ايغيل “أنا الرجل المناسب لتولي رئاسة الفاف”
ايغيل
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أكد المدرب الجزائري مزيان ايغيل، استحقاقه لتولي زمام أمور رئاسة الاتحادية الجزائرية بحكم مشواره الكبير في عالم كرة القدم.

وقال مزيان ايغيل في تصريح لـ “النهار” عقب وضع ملفه لدى لجنة الترشيحات التي يترأسها علي مالك  اليوم الأحد “أملك مشوار رياضي جيد و كان لي الحظ في تنشيط كل الأمور التي لديها علاقة بكرة القدم”.

وأضاف مزيان ايغيل ” دربت الأندية، دربت المنتخب الوطني، ترأست الأندية، لحقت إلى سن يجب ترك مهنة التدريب للشباب”.

كما ختم المرشّح لرئاسة الفاف رفقة وليد صادي و عبد الكريم مدوار “فكرت أن أكون أنا الرجل المناسب لرئاسة الفاف، من ناحية العطاء للكرة الجزائرية، اظن أني مناسب كذلك لهذه الفترة، كلش بالمكتوب وأنا جاهز لتسهيل الأمور للرئيس الجديد في حالة عدم الفوز”.

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