مزيان ايغيل وفرقاني يزوران الأسطورة محمد معوش

زار ثنائي المنتخب الوطني في وقت سابق علي فرقاني ومزيان ايغيل أسطورة فريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش.

وكشفت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين عبر الصفحة الرسمية، اليوم الأحد، عن سبب زيارة ايغيل وفرقاني لأسطورة جبهة التحرير محمد معوش.

حيث قالت أن الأخير يخضع لفترة نقاهة بعد أن تعرّض لكسر على مستوى الفخذ في وقت سابق، إثر سقوطه خلال مشاركته في احتفال ذكرى 65 لتأسيس منتخب جبهة التحرير.

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