مزيان: تأسيس جبهة إعلامية موحدة أصبح ضرورياً

قال وزير الاتصال، محمد مزيان، إنّ تأسيس جبهة إعلامية واحدة وموحدة، أصبح اليوم ضرورة ملحة للتصدي لما يحاك ضد الجزائر من محاولات لتشويه صورتها.

وأضاف الوزير، خلال إشرافه اليوم الإثنين، بالعاصمة، على اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين. أن الصحافة الحرة مدعوة للوقوف كتلة موحدة للدفاع عن قيم المجتمع والدفع بوتيرة التنمية.

وتابع الوزير، أنه يشعر بارتياح كبير مما شاهده ولمسه من تجاوب كبير مع مسعى استحداث جبهة إعلامية موحدة. كفيلة بالرفع من انتاج المضامين الإعلامية الوطنية، بما يجعلها تتجاوب والتحديات الحالية. التي تطبعها الهجمات المتكررة والمباشرة ضد بلادنا. أو تلك الهجمات الأكثر مكرا التي تسكب سمومها، مستعملة الفضاء الرقمي لتنفيذ أجنداتها القذرة.

مشيرا إلى أن هذه العمليات تدخل ضمن ما يصطلح عليه بحرب الجيل الخامس. وهي حرب معرفية تسعى لتغيير سلوكيات المواطن تجاه بلاده ودفعه لمواقع يضعف بها قوام دولته.

وأكد الوزير، أن الإعلام الجواري ضرورة استراتيجية، نظرا لما يوفره من أخبار قريبة من المواطن، تجعله في مأمن من الأخبار المغلوطة. وهو رافد متميز للدفع بالتنمية المحلية.

وأضاف الوزير، إن الاعلام الجواري الذي نسعى لتشجيعه، يجب أن يكون منبرا لنقل نبض الحياة في الأحياء والقرى والمدن. وانشغالات المواطن وإنتظاراته، تطلعاته وأماله.

وهنا، ذكر الوزير، بتأكيد رئيس الجمهورية، والذي يولي اهتماما بالغا بمهنة الصحافة، على أهمية الاعلام. وعلى ضرورة تكريس “إعلام القرب” والتكفل بإنشغالات المواطن محليا. بما يعزز اللحمة الوطنية من خلال رسالة إعلامية مسؤولة وناجعة.

هذا ويناقش الملتقى، الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين إليها. ويخص الصحافيين والإعلاميين الذين ينشطون بولايات الوسط بعد لقاءات جهوية بغرب وشرق وجنوب الوطن.