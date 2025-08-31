مزيان: تنظيم الجزائر لمعرض التجارة البينية يؤكد إلتزامها بدعم العمل الإفريقي المشترك

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الأحد، أن تنظيم الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية يعد رسالة قوية تؤكد التزامها بدعم مسار الاندماج الإفريقي وترقية منطقة التجارة الحرة القارية، بما يخدم مصالح الشعوب في التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على يوم إعلامي حول “رهانات معرض التجارة البينية الإفريقية”، أن “تنظيم هذا الحدث الاستراتيجي بالجزائر ليس مجرد محطة اقتصادية فحسب. بل هو رسالة قوية تؤكد التزام بلادنا بدعم مسار الاندماج الإفريقي. وتعزيز المبادلات البينية وترقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. بما يخدم مصالح شعوبنا في التنمية المستدامة والرقي المشترك”.

وأكد الوزير، أن الجزائر، وباحتضانها لهذا المعرض الذي يعد أكبر تظاهرة اقتصادية وتجارية على مستوى القارة، تضع نصب أعينها أهمية هذا الموعد الاقتصادي البارز. الذي يشكل فرصة هامة لترسيخ موقعها كجسر للتبادل والتكامل بين دول إفريقيا.

كما تجدد الجزائر من خلال هذا الحدث البارز، “التزامها الثابت بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز مسار التكامل الاقتصادي. الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق واسعة للتبادل والشراكة. بما يسهم في خدمة قضايا الأمن والاستقرار في القارة”.

كما لفت الوزير إلى أن هذه الطبعة من هذا المعرض “ليست مجرد فضاء اقتصادي وتجاري. بل منصة للتلاقي الإنساني والثقافي وفرصة لتجسيد الاتصال والتفاعل بين الشعوب الإفريقية، بتاريخها المشترك”.

وأكد أنها “اليوم، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى آليات اتصال فعالة وإلى فضاءات يلتقي فيها المستثمرون والإعلاميون والمبدعون وصناع القرار. من أجل بناء جسور التفاهم والشراكة، وبناء أسس المستقبل المشترك”.

هذا وسلط وزير الاتصال الضوء على أهمية الدور المنوط بوسائل الإعلام الإفريقية. التي دعاها إلى “بذل جهد مضاعف بشكل يعكس هذا التنوع الثري. ويبرز النماذج الناجحة التي تبعث على الأمل وتؤكد قدرة إفريقيا على رسم مستقبلها بيد أبنائها”.

مذكرا بأن هذه الرؤية تشكل “المبدأ الذي أكد على تكريسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. من خلال فرض حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”.

كما أكد، أن قطاعه “يضع في صلب اهتماماته مرافقة هذا الحدث الاستثنائي. قصد ضمان تغطية شاملة واحترافية تعكس حجم الرهانات الاقتصادية. التي يحملها المعرض وتبرز صورة الجزائر كفضاء آمن ومتفتح وجاذب للشراكات والاستثمارات”.

وشدد مزيان على “الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في مواكبة هذا الحدث وتغطيته بما يليق بمقامه وأبعاده”.

معتبرا أن الإعلام “شريكا حقيقيا في صناعة النجاح”، من خلال “إبراز فرص الاستثمار. وتوثيق اللقاءات الاقتصادية وتسليط الضوء على التجارب الناجحة. وكذا إيصال صورة الجزائر وإفريقيا إلى العالم في أحسن تجلياتها”.

كما دعا الصحفيين الى مرافقة هذا الحدث الهام من خلال “نقل تفاصيله بكل موضوعية واحترافية. بما يرسخ صورة الجزائر كوجهة رائدة في تنظيم التظاهرات القارية وكجسر للتواصل بين شعوب إفريقيا”.

مجددا حرص وزارة الاتصال على اتخاذ كافة الترتيبات وتوفير التجهيزات اللازمة “التي من شأنها ضمان تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة”.