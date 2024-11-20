مزيان: “خيّبنا أنصارنا في بداية الموسم ولن ننهزم مجدداً”

اعترف مهاجم شباب بلوزداد، عبد الرحمن مزيان، ببداية فريقه الصعبة هذا الموسم في البطولة المحترفة، وعجزه عن الفوز في 6 مباريات كاملة.

وصرّح مزيان، عقب نهاية مواجهة الداربي أمام مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، برسم الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة: “أرضية ملعب 5 جويلية ساعدتنا على تقديم مباراة جيدة”.

وأضاف مزيان: “خيبنا أنصارنا في بداية الموسم، ومن الآن فصاعداً لن ننهزم مجددا، الآن سنطوي صفحة الداربي، ونباشر التحضير لرابطة الأبطال، من أجل الذهاب بعيداً في هذه المنافسة”.