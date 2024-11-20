مزيان: “خيّبنا أنصارنا في بداية الموسم ولن ننهزم مجدداً”
بقلم فيصل زيان بوزيان
اعترف مهاجم شباب بلوزداد، عبد الرحمن مزيان، ببداية فريقه الصعبة هذا الموسم في البطولة المحترفة، وعجزه عن الفوز في 6 مباريات كاملة.
وصرّح مزيان، عقب نهاية مواجهة الداربي أمام مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، برسم الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة: “أرضية ملعب 5 جويلية ساعدتنا على تقديم مباراة جيدة”.
وأضاف مزيان: “خيبنا أنصارنا في بداية الموسم، ومن الآن فصاعداً لن ننهزم مجددا، الآن سنطوي صفحة الداربي، ونباشر التحضير لرابطة الأبطال، من أجل الذهاب بعيداً في هذه المنافسة”.
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