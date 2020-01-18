مزيان سابع لاعب جزائري في نادي الترجي

ضمن نادي الترجي الرياضي التونسي، صفقة جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بتعاقده مع الجزائري عبد الرحمان مزيان.

وأعلن نادي العين الإماراتي، اليوم السبت، عن بيعه بطاقة لاعبه السابق عبد الرحمان مزيان، لنادي الترجي الرياضي التونسي.

وسيخوض اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، تجربة جديدة في البطولة التونسية بألوان الترجي، إلى جانب مجموعة من الاعبين الجزائريين.

وبهذا يكون عبد الرحمان مزيان، سابع لاعب جزائري، يحمل ألوان نادي الترجي التونسي هذا الموسم، إلى جانب كل من بدران، شتي، توغاي، بن غيث، مزياني، بن ساحة.