مزيان :”سنلعب مباراة كوت ديفوار بمثابة نهائي الشان”

أكد مهاجم المنتخب الوطني عبد الرحمان مزيان، استعداده لقيادة زملائه للإطاحة بالخصم الإيفواري في الربع نهائي.

وقال عبد الرحمان مزيان في الندوة الصُحفية اليوم بملعب نيلسون مانديلا “سنلعب المباراة بمثابة نهائي، و هذا هو تعاملنا مع كل المباريات. نعرف ما ينتظرنا”.

وأضاف مهاجم سوسطارة “سنواجه ضغطا حتما، من الجميع و حتى الأنصار، لكن سنحوّل الضغط إلى ضغط إيجابي و التعامل معه سيكون بايجابية كذلك”.

يذكر، أن عبد الرحمان مزيان كان من بين اللاعبين الذي لديهم الفضل في تأهيل الكتيبة الوطنية الى الربع نهائي.

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