مزيان: ” صفقة الإمارات كانت مخططة مع الإدارة في سرية تامة”

أكد متوسط ميدان إتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان، أن صفقة إنتقاله إلى الدوري الإماراتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، كان مخططا لها بسرية تامة مع إدارة إتحاد العاصمة.

كما فند خبر مغادرته النادي دون علم الطاقم الفني وإدارة النادي بقيادة المدير العام عبد الحكيم سرار قائلا: “كما سبق وأن تحدثت من قبل، أنه كانت هناك مفاوضات سرية بين وبين إدارة إتحاد العاصمة، من أجل الإنتقال إلى الدوري الإماراتي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي..لكن للأسف “ماكتبس المكتوب”، لأننا كنا نرغب في إتمام الصفحة، لأن ذلك كان سيصب في مصلحة فريق إتحاد العاصمة من الناحية المالية، لأن عقدي سينتهي خلال شهر جوان من العام الجاري”.

“أنا مركز على مواجهة بلعباس ولا بديل عن الفوز”

وأكد إبن مدينة التيطري أنه يصب جل تركيزه في الفترة الحالية على مواجهة الفريق المقبلة أمام إتحاد بلعباس المزمع إجرائها يوم السبت المقبل بملعب عمر حمادي ببولوغين، في إطار الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس قائلا: “الحمد لله، أنا مركز على مواجهة بلعباس التي سنلعبها هذا السبت من أجل الحفاظ على النقاط الثلاثة بملعب عمر حمادي ببولوغين، أين باشرت عملية التدريب بصفة إنفرادية يوم الإثنين الماضي، وإنشاء الله ونحقق الفوز الذي سيسعد الأنصار الذين خيبنا أملهم كثيرا هذا الموسم، وهو الذين كانوا بجانبنا طيلة الموسم”.

“سرار وحداد دايرهم كيما بابا”

وأكد عبد الرحمان مزيان على علاقته الوطيدة مع إدارة الفريق سواء مع الرئيس ربوح حداد، أو المدير العام لفريق سوسطارة عبد الحكيم سرار موضحا: “علاقتي مع الإدارة، سواء مع الرئيس أو المدير العام عبد الحكيم سرار، مثل علاقة الأب مع إبنه، والحمد لله أنا إتحاد العاصمة مثل عائلتي الثانية، أين وجدت راحتي فيها، وهي التي صنعت لي إسما في البطولة المحلية أو على المستوى القاري”.

“خيبنا أمل الأنصار كثيرا ولا مجال للخطأ مستقبلا”

وتطرق لاعب المنتخب الوطني لعلاقته مع أنصار إتحاد العاصمة، وتضييع الأهداف الثلاثة التي سطرتها إدارة النادي العاصمي سواء لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والبطولة العربية للأندية الأبطال أو كأس الجمهورية قائلا:”الأنصار خيبنا املهم كثيرا، ولا يجب أن نخيبهم مرة أخرى، خصوصا أنهم يساندونا كثيرا، زلا يمكن أن نخرج مع ناهية الموسم بدون تحقيق أي لقب، ومن جانبنا كنا نرغب في تحقيق العديد من الألقاب، لكن الله غالب “ماكتبتش”، ولا تزال امامنا البطولة المحلية، ولا يجب أن نسمح فيها، وإن شاء الله يواصل الأنصار في دعمهم لنا حتى لا نخيبهم مع نهاية الموسم”.