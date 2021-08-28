مزيان: “فضلت المشروع الرياضي على الأموال”

أكد العائد لصفوف فريق إتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان، أنه فضل المشروع الرياضي لفريق سوسطارة على الأموال التي عرضت عليه من طرف العديد من الأندية.

ونقلت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تصريحات اللاعب عبد الرحمان مزيان التي جاء فيها:

” أنا إبن الفريق عدت إلى بيتي و الاتحاد عائلتي الثانية ، فضلت المشروع الرياضي على الأموال”.