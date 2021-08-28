مزيان: “فضلت المشروع الرياضي على الأموال”
بقلم النهار أونلاين
أكد العائد لصفوف فريق إتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان، أنه فضل المشروع الرياضي لفريق سوسطارة على الأموال التي عرضت عليه من طرف العديد من الأندية.
ونقلت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تصريحات اللاعب عبد الرحمان مزيان التي جاء فيها:
” أنا إبن الفريق عدت إلى بيتي و الاتحاد عائلتي الثانية ، فضلت المشروع الرياضي على الأموال”.
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
https://vb.me/EnnaharTVfb
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=977942