مزيان: “لم ألعب كثيرا في الترجي ولكن هذا الفريق سيبقى في قلبي”

وجّه عبد الرحمان مزيان رسالة شكر وعرفان لجماهير “الترجي التونسي” بعد نهاية قصته مع الفريق التونسي أين اتفقا الطرفان على فسخ العقد الذي كان سينتهي في جوان 2023.

ونشر “مزيان” رسالة مؤثرة عبر الستوري الخاص به في “الانستغرام” جاء فيها:

“أشكر إدارة الفريق والجهاز الفني والجهاز الطبي وأيضا زملائي وبالأخص أصدقائي الذين كانوا ورائي منذ أول يوم وإلى آخر لحظة”.

وأضاف: “لقد شاهدتم حين لعبت 5 مقابلات متتالية كأساسي ماذا أعطيت للفريق في تلك الفترة التي طلبت مني البقاء في الفريق، ويتم تمكيني من فرصة اللعب، لكني لم ألعب أساسيا بعدها”.

وختم كلامه: “أغادر هذا الفريق الكبير الذي عشت فيه فترات صعبة وأيضا فترات لا تنسى، هذا الفريق مكنني من التعرف على أشخاص من ذهب. أتمنى لكم الكثير من النجاح ولتعلموا أنني سأحمل هذا الفريق الكبير في قلبي… شكرا لكم جميعا”.