مزيان: “من السابق لأوانه الحديث حاليا عن التتويج بلقب كأس الكاف”

ثمن لاعب اتحاد العاصمة، عبد الرحمان مزيان، تاهلهم لنصف نهائي كأس الكاف، معتبرا في ذات الوقت بأنه من السابق لأوانه الحديث عن التتويج بهذا اللقب حاليا.

وفور نزوله بمطار “هواري بومدين”، صرح مزيان، لتلفزيون “النهار”من المبكر حاليا الحديث عن التتويج بلقب كأس الكاف”.

كما اضاف: “تنتظرنا مباراة أمام شبيبة القبائل، لحساب البطولة الوطنية، والتي سنعمل للتحضير لها كما ينبغي، قبل التفكير في لقاء نصف نهائي الكاف”.

وتابع عبد الرحمان مزيان: “نشكر جماهيرنا على دعمهم الكبير، خاصة اللذين تنقلو إلى المغرب أن تمكنا من تعديل النتيجة بفضل مساندتهم”.