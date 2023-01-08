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الرياضة

مزيان: “مواجهة غانا كانت فرصة لأخذ معالمنا في الملعب الجديد”

بقلم كريم تيغرمت
مزيان: “مواجهة غانا كانت فرصة لأخذ معالمنا في الملعب الجديد”
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أبرز عبد الرحمان مزيان، لاعب المنتخب الوطني للمحليين، بأن ودية غانا، سمحت لهم بأخذ معالمهم بالملعب الجديد “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وصرح مزيان، عقب تعادلهم سلبا أمام غانا: “شهدنا أجواء رائعة في ودية غانا، ونشكر الأنصار على دعمهم لنا”.

كما أوضح لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “هذه المباراة كانت فرصة بالنسبة لنا لأخذ معالمنا في الملعب الجديد”.

وتابع عبد الرحمان مزيان: “الأهم بالنسبة لنا سيكون انطلاقا من الأسبوع المقبل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/CsSc7
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