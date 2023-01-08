مزيان: “مواجهة غانا كانت فرصة لأخذ معالمنا في الملعب الجديد”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز عبد الرحمان مزيان، لاعب المنتخب الوطني للمحليين، بأن ودية غانا، سمحت لهم بأخذ معالمهم بالملعب الجديد “نيلسون مانديلا” ببراقي.
وصرح مزيان، عقب تعادلهم سلبا أمام غانا: “شهدنا أجواء رائعة في ودية غانا، ونشكر الأنصار على دعمهم لنا”.
كما أوضح لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “هذه المباراة كانت فرصة بالنسبة لنا لأخذ معالمنا في الملعب الجديد”.
وتابع عبد الرحمان مزيان: “الأهم بالنسبة لنا سيكون انطلاقا من الأسبوع المقبل”.
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