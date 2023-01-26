مزيان: “نأمل في تسجيل أكثر من هدف أمام كوت ديفوار”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين عبد الرحمان مزيان عزمه رفقة زملائه على تأكيد تسجيل أكثر من هدف امام كوت ديفوار.

وصرح مزيان، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة كوت ديفوار: “لا أظن أن هجومنا لديه ما يثبته في المباراة المقبلة”.

كما أضاف: “الأهداف التي سجلناها في مبارياتنا الماضية من دور المجموعات جاءت عن طريق مهاجمين”.

وتابع عبد الرحمان مزيان: “صحيح في بعض الأحيان ينقصنا بعض التركيز تنقصنا في اللمسة الأخيرة، ونأمل في تسجيل أكثر من هدف في المباراة المُقبلة”.