مزيان :”نسعى للذهاب بعيدا في رابطة الأبطال”

أبدى مهاجم شباب بلوزداد عبد الرحمان مزيان ثقته الكبيرة في نفسه. و رفقائه لقيادة الفريق للذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال عبد الرحمان مزيان في تصريحه، اليوم الخميس، خلال حفل التتويج بكأس الجمهورية بفندق الأوراسي “سنقدم ما علينا خلال التحضيرات. و سنعمل على الذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا”.

كما أضاف مهاجم الفريق البلوزدادي “سبعة أيام لا تكفي. التعب سيكون ولكن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تكفي أن نلعب و نقدم ما علينا في المنافسة لأن هذا هو ما يسمى الاحتراف”.

وكان مزيان أحد أبرز اللاعبين هذا الموسم، الذي كان لهم الفضل في قيادة كتيبة السياربي للفوز بكأس الجمهورية أمام الغريم مولودية الجزائر.

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