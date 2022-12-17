مزيان: “نلعب كمجموعة واحدة والكل معني بتسجيل الأهداف”

تحدث لاعب المنتخب الوطني للمحليين، عبد الرحمان مزيان، عن خط تسجيل الأهداف في المنتخب، مؤكدا أنها مسؤولية جماعية.

وصرح مزيان، لتلفزيون “النهار”: “نحن نلعب كمجموعة واحدو، وفي كرة القدم الحديث ليس المهاجم وحده من يسجل الأهداف”.

كما أوضح لاعب اتحاد العاصمة: “لاعبي الأطراف في الوقت الحالي يساهمون في تسجيل الفريق للأهداف”.

وتابع عبد الرحمان مزيان: “صحيح أننا لم نسجل أهداف في آخر مبارتين لنا، لكن الاحضائيات تؤكد بأننا نملك خط هجوم جيد”.

وجاؤت هذه التصريحتن من عبد الرحمان مزيان، في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني للمحليين، والتي تسبق وديتهم أمام منتخب السنغال.