مزيان وكداد ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا

تواجد الثنائي الجزائري الناشط في فريق شباب بلوزداد عبد الرحمان مزيان و شعيب كداد في التشكيلة المثالية. لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتألق مزيان وكداد بشكل ملفت للانتباه في المباراة الماضية. التي جرت أمام نادي يانغ أفريكانز في المرحلة الأولى من دوري المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

كما صنع فريق شباب بلوزداد الحدث بفوزه بثلاثية نظيفة في البداية المثالية. التي حققها بملعب 5 جويلية الأولمبي وهي المنافسة التي يسعى من خلالها الذهاب بعيدا و التتويج الذي يبحث عنه منذ سنوات.

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