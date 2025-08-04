مزيان يتوّج بجائزة رجل المباراة أمام أوغندا

قدّم مهاجم المنتخب الوطني المحلّي عبد الرحمان مزيان أداءً كبيرًا خلال المواجهة التي جمعت الكتيبة الوطنية أمام منتخب أوغندا، في افتتاح مشوار “الخضر” بكأس إفريقيا للمحليين “الشان”، ليتوّج في نهاية اللقاء بجائزة رجل المباراة.

وسجل مزيان الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 75، بعد مجهود جماعي مميز، كما بصم على أداء لافت من خلال تحركاته، تمريراته الدقيقة، وحضوره القوي في الخط الأمامي.

المنتخب الجزائري المحلي أنهى اللقاء بانتصار كبير بثلاثية دون رد، في انطلاقة مثالية تعكس جاهزية الفريق بقيادة المدرب مجيد بوقرة، وتحفّزه للمضي بثبات في باقي مشوار البطولة.

تتويج مزيان بجائزة أفضل لاعب في المباراة كان مستحقًا، في انتظار تأكيد مستواه في باقي اللقاءات.