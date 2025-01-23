مزيان يسلم لرئيس ناميبيا رسالة خطية من الرئيس تبون

استُقبل وزير الاتصال،محمد مزيان، اليوم بويندوك، من قبل رئيس جمهورية ناميبيا، نانقولو مبومبا.

وبهذه المناسية، سلم الوزير إلى الرئيس نانقولو مبومبا رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تضمنت أصدق العبارات الأخوية وتأكيد حرصه على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، بما يعكس الروابط التاريخية التي تجمع البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الثنائية المميزة بين الجزائر وناميبيا، وبحث سبل الإرتقاء بها في مختلف المجالات، بما يساهم في دعم التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة تلك المرتبطة بملف إصلاح الهيئة الأممية.

كما ناقش الجانبان القضايا ذات الأولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز آليات التشاور في إطار العمل القاري المشترك