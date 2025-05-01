مزيان يضيع مواجهة غامبيا

تلقى المنتخب الوطني للمحليين، ضربة قبل من مواجهته المرتقبة أمام منتخب غامبيا، ضمن ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

المرتقبة يوم السبت 03 ماي. وذلك بعد مغادرة لاعب شباب بلوزداد، عبد الرحمان مزيان، لمقر التربص المقام بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، أمس الأربعاء، وتخلفه عن رحلة الخضر إلى غامبيا.

وحسب ما أوضحه بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فإن عبد الرحمان مزيان، غادر التربص مساء الأربعاء بسبب ظرف عائلي قاهر.

ما سيجعله يغيب رسميًا عن مباراة الذهاب التي ستُلعب هذا السبت في العاصمة الغامبية بانجول. على أن يلتحق بالمجموعة مجددًا بعد عودتها إلى أرض الوطن استعدادًا لمباراة الإياب.