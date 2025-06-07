مزيان يضيّع تربص “المحليين” وبوقرة يستنجد بمنذر طمين

ترسم غياب لاعب شباب بلوزداد، عبد الرحمن مزيان، عن تربص المنتخب المحلي، الذي انطلق أمس الجمعة، تحسبا لملاقاة المنتخب الرواندي الأول، وديا، هذا الاثنين.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أن الحصة التدريبية الأولى، التي جرت أمس، شهدت حضور جميع اللاعبين، باستثناء عبد الرحمن مزيان.

مشيرة إلى أن لاعب “السياربي” ضيّع تربص المنتخب المحلي. بسبب معاناته من إصابة، وتم استبداله بلاعب شباب قسنطينة منذر طمين.

هذا واقتصرت أولى الحصص التدريبية للعناصر المحلي، والتي جرت على أرضية ميدان ملحق ملعب 5 جويلية 62 “حجوط” على تدريبات خفيفة نسبيا، على أن تنطلق الأمور الجدية اليوم السبت. تحسبا لودية رواندا، المقررة بعد غدٍ الاثنين، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، بداية من الساعة 20:00.

وتندرج هذه المواجهة الودية، في إطار استعدادات المنتخب المحلي. تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان). المقرر إقامتها في أوغندا وتنزانيا وكينيا ما بين 2 و30 أوت 2025.