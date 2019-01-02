مزيان يكذب التوانسة ويؤكد بقاءه في الإتحاد

أكد مهاجم إتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان أنه لا يفكر في مغادرة فريق إتحاد العاصمة في الوقت الحالي وأنه لا يزال مرتبطا بعقد مع فريق سوسطارة إلى غاية شهر جوان المقبل.

وأدلى مزيان بتصريح للنهار أكد من خلاله أنه يركز على مباريات البطولة والكأس مع فريق سوسطارة، وأنه لا يبالي بالإتصالات التي تصله قائلا:

“لا أفكر في المغادرة خلال الميركاتو الشتوي 4وأنا مركز على مباريات فريقي البطولة وأسعى لتحقيق أهدافي مع الإتحاد وحتى لو تصلني عروض من الخارج لن أغادر خلال هذه الفترة وسأنتظر إلى غاية الصيف لنرى ما سيحدث”.

وكان موقع “نسمة سبور” التونسي قد أشار إلى تفاوض مزيان مع نادي الترجي الرياضي التونسي وهو ما فنذه اللاعب جملة وتفصيلا في تصريحه للنهار.