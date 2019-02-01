مزيان يواجه خطر قضاء موسم أبيض !

يواجه مهاجم إتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان خطر قضاء موسم أبيض، في مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وورّط رئيس فريق إتحاد العاصمة ربوح حداد لاعبه عبد الرحمان مزيان بعدما أقدم على منحه وثائق تسريحه من فريق إتحاد العاصمة من أجل الإلتحاق بنادي الإمارات الإماراتي.

وبالرغم من أن الميركاتو قد أغلق أبوابه في الإمارات العربية إلا أن النادي لم يعلن بعد عن تعاقده مع مزيان، ليبقى معلقا دون أن يوقع لأي فريق خصوصا بعد غلق باب الإنتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي يوم 30 جانفي الماضي.

ويتواجد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة في قمة الغضب بعد تسريح اللاعب مزيان دون إستشارته، خصوصا أنه كان يعول عليه كثيرا في مرحلة العودة من البطولة.

وهدّد سرّار بالإساتقالة من منصبه في حال، ترسيم مغادرة اللاعب مزيان لفريق إتحاد العاصمة، حيث رفض أن يكون مهمشا في الفريق الذي يشرف على إدارته.

ويتقاضى أحسن لاعب محلي في الدوري الجزائري أضعف راتب في فريق إتحاد العاصمة – مقارنة ببقية اللاعبين- ما دفعه لمغادرة النادي.

ولم يتبق أمام مزيان سوى الدوري السعودي من أجل إنقاذ موسمه، خصوصا أن البطولة السعودية ستغلق أبواب الإنتقالات الشتوية يوم 4 فيفري.