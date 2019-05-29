مزيان يُقرر مغادرة “لياسما” من الباب الواسع

شارك “عبد الرحمان مزيان” في آخر مباراة له مع إتحاد العاصمة أمام “شباب قسنطينة” حينما حسم اللقب لصالح فريقه.

حيث أعلن “مزيان” مدلل جماهير “أولاد البهجة” مغادرته الفريق بعد تتويجه بلقب البطولة وبنسبة كبيرة سيحترف في الخليج.

فنادي “العين” الإماراتي لا يزال مصرا على انتدابه بعد فشل الصفقة في الميركاتو الشتوي الماضي.

أين كان “مزيان” قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للفريق الإماراتي قبل أن تسقط الصفقة في الماء.

لتكون بذلك مغادرة صاحب الرقم “11” من الباب الواسع بعد أن قاد فريقه لتحقيق لقب البطولة الوطنية.