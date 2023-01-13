مزيان: “أهدي الفوز للأنصار وروح الفقيد بن حمودة”

تشكر مهاجم المنتخب الوطني المحلي عبد الرحمان مزيان، الجمهور الجزائري الذي كان حاضرا بقوة خلال المباراة الإفتتاحية أمام المنتخب الليبي بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وفي تصريح له بالمنطقة المختلطة، قال مزيان: “لعبنا أمام منافس جيد، وحققنا هدفنا بالفوز الأول وضمان الثلاث نقاط في المباراة الإفتتاحية.”

وأضاف لاعب اتحاد العاصمة :” أهدى هذا الفوز إلى الأنصار الذين ساندونا طيلة ال90 دقيقة، وإلى روح اللاعب بلال بن حمودة.”

كما أعرب لاعب الترجي التونسي سابقا عن أسفه لعدم تواجد زميله المرحوم بلال بن حمودة الذي توفي الصيف الماضي في حادث مرور.”