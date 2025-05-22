مزيان يؤكد على الدور الهام لوسائل الإعلام في مرافقة المؤسسات الناشئة

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم بسطيف، بأن “وسائل الإعلام بمختلف أصنافها تضطلع بدور هام في مرافقة المؤسسات الناشئة وتمكينها من بلوغ المكانة التي تستحقها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني”.

وأبرز مزيان، خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي بعنوان “المؤسسة الاقتصادية المنتجة حاضنة للمؤسسات الناشئة، التلفزيون الجزائري فضاء للتفاعل وجسر للتواصل”، بأن المؤسسات الإعلامية الوطنية. على غرار المؤسسة العمومية للتلفزيون. تؤدي “رسالة مواطنة تعكس التزامها بالخدمة العمومية ومرافقة الخيارات الاستراتيجية للدولة”.

كما أشار الوزير إلى أن التلفزيون العمومي يمثل “إحدى الأدوات الإعلامية الفعالة في دعم المؤسسات الناشئة. من خلال تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة وتقديم محتوى يعزز ثقافة الابتكار”.

وبالمناسبة، ذكّر الوزير أن “تأسيس وترقية ومرافقة المؤسسات الناشئة. لا سيما الشبانية، مشروع وطني بامتياز تبناه رئيس الجمهورية في برنامجه وأولاه كل الاهتمام والحرص. باعتباره مشروعا مستقبليا واعدا للبلاد وبابا من الأبواب التي فتحها ضمن رؤيته المستنيرة في الاهتمام بالشباب”.

وأضاف الوزير أن “المهمة الأساسية التي يضطلع بها الإعلام في مرافقة الجهود الوطنية”. لافتا أن “المرحلة التاريخية التي تعيشها الجزائر تستدعي تبني نمط إعلامي فاعل”.

في حين أفاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، في كلمة له، أن “النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار دخل مرحلة الاستدامة والتثبيت والترويج”. وعليه فإن دور الإعلام سيكون “أكثر أهمية في الترويج لرواد الأعمال ونجاح المؤسسات الناشئة وتحسين مرئية هذا النظام في الجزائر وخارجها”.

واعتبر أن المؤسسات المنتجة “واحدة من طرق تنويع الاقتصاد الوطني والخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات”. مشيرا الى أن “التعامل اليومي مع الابتكار والمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتطوير المؤسسات المنتجة وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية الوطنية”.