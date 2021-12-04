مسؤولة بسفارة الإمارات: الجزائر تلعب دورا محوريا في المنطقة العربية

أكدت مسؤولة بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، الاستاذة الآنسة موزة الحوسني، أن الجزائر تلعب دور محوري قوي في المنطقة العربية، خاصة مع التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها على الصعيد القاري والدولي.

وأشارت ذات المسؤولة في إطار الاحتفال باليوم الوطني 50 لدولة الإمارات المنظم بأوبرا الجزائر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تثمن كل الجهود الدولية التي تقوم بها الجزائر.

كما أكدت المتحدثة، بخصوص القمة العربية المرتقبة في الجزائر، أن دولة الإمارات تتطلع في هذه القمة إلى الوحدة العربية خاصة وأن الجزائر لها تجربة في العديد من القضايا في ساحة متغيرة ومتجددة باستمرار.

ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة أن دولة الإمارات تتطلع إلى تطوير العلاقات في شتى المجالات. وكذا زيادة حجم التبادل الاستثماري بما يتماشى وتطلعات البلدين.

كما أضافت نفس الممثلة الدبلوماسية، في ذات السياق، أن الامارات هي المستثمر العربي الأول في الجزائر في العشر سنوات الأخيرة بحجم أكثر من عشرة مليار دولار.

وتابعت المتحدثة، إن بلدها يطمح إلى تعزيز الاستثمار في شتى المجالات كالسياحة والطاقة وغيرها.

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يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp