مسؤولة بمطار هواري بومدين تتعرض للتهديد بعد كشفها للفساد!

تعرضت إطار في مطار هواري بومدين الدولي، إلى الإهانة والتهديد بالطرد من منصب عملها، بعد أن كشفت عن فساد الإدارة.

وقالت الإطار فاطمة الزهراء مشتوف، إن رئيسة القسم هدّدتها بالطرد، وباستغلال نفوذها مدعية أن والدها وزير سابق.

وأضافت المكلفة بالتحقيقات في المطار، عبر فيديو صورته بهاتفها النقال، أنها عندما تكلمت مع رئيسة القسم، حول التحقيقات التي تتم في المكتب، ردت الأخيرة بالقول “لا تتدخلي فيما لا يعنيك إذا أردت البقاء في منصبك”.

وبعدها، تقول المسؤولة، تم تجريدها من جميع الصلاحيات، مع توجيه أوامر للمحققين العاملين معها، بعدم التعامل معها.

وذكرت الضحية أن المحققين قاموا بتهديدها، بطريقة غير مباشرة عبر ايمايلات.

وأشارت مشتوف إلى أنها وجهت 3 رسائل مكتوبة للمدير العام للمطار ومفتشية العمل لكن لم تتلق أي رد منهما.

كما قالت إنها توجهت إلى مصالح الدرك والشرطة، وتحدثت إلى وكيل النيابة، الذي نصحها بعدم التدخل بحجة أنها جديدة في العمل وصغيرة في السن.

وفي آخر الفيديو، وجهت الموظفة نداء لوزير العدل، من أجل التدخل في قضيتها وإنصافها.