مسؤولة خلية الإعلام بأمن ولاية وهران: “لم نسجّل أي تجاوزات”

ثمّنت سالمة سعودي مسؤولة خلية الإعلام بأمن ولاية وهران المجهودات المبذولة من طرف الأمن الوطن في إنجاح الطبعة الحالية من منافسة العاب البحر الأبيض المتوسط في وهران.

وقالت سالمة سعودي في تصريح لـ “النهار” اليوم السبت :”خطة أمنية لإنجاح الطبعة هذه. التنظيم نفسه قبل وأثناء بعد التظاهرة. مع مرافقة الوفود الأجنية وتوفير الأجواء المنافسة”.

وأضافت ” لم نسجل أي تجاوز وعناصرنا ساهرة على تسهيل تنقل الوفود”.

كما ختمت “ركزنا كثيرا على الأمن العمومي. و العمل على إريحية الجميع”.

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